Украинский защитник пропустил матч из-за травмы.

В субботу, 22 января, в рамках 23-го тура чемпионата Англии по футболу "Астон Вилла" отправилась в гости к "Эвертону". Поединок завершился победой гостей.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Эмилиано Буэндии после подачи с углового, который пришелся на концовку первого тайма.

"Ириски" были более активны в концовке второй половины встречи, пытаясь вернуть равновесие в счете, однако подопечные Стивена Джеррарда в конечном итоге отстояли победный для себя результат.

Читайте такжеИ смешно, и эффектно: футболист клуба АПЛ отличился необычным голом (видео)Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку "Эвертона" на матч с "Астон Виллой". Как сообщил журналист Эндрю Тодос со ссылкой на свои источники, у украинца травма спины.

"Эвертон" - "Астон Вилла" - 0:1

Гол: Буэндия, 45+3

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мина, Холгейт, Годфри, Таунсенд (Гордон, 56), Грэй, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо (Чуквуэмека, 74), Буэндиа (Хаус, 90+1), Уоткинс (Ингз, 79).

Предупреждения: Андре Гомеш, Калверт-Льюин, Аллан, Годфри - Кэш, Мина, Мартинес, Мингс

Напомним, "Эвертон" ранее отправил в отставку главного тренера команды испанца Рафаэля Бенитеса. Временно исполняющим обязанности наставника "ирисок" был назначен Данкан Фергюсон.

"Эвертон": результаты в сезоне

"Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 16-й в чемпионате, всего на пять очков опережая зону вылета (при трех матчах в запасе).

Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", но пробились в 1/16 финала Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".

Следующий матч "Эвертон" проведет 5 января против "Брентфорда" в Кубке Англии.

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