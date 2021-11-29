На приз претендуют одиннадцать игроков.

ФИФА объявила претендентов на награду имени Ференца Пушкаша, которая вручается за лучший гол года.

Видео с голами опубликовал Twitter ФИФА.

На награду претендуют одиннадцать человек: восемь мужчин и три женщины.

Это Луис Диас ("Порту"), Готье Эн ("Валансьен"), Эрик Ламела ("Тоттенхэм"), Валентино Лазаро ("Бенфика"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Сандра Овусу-Анса (женская команда "Спартак" Субботица), Вангелис Павлидис (АЗ), Даниэла Санчес (женская команда "Керетаро"), Патрик Шик ("Байер"), Мехди Тареми ("Порту") и Кэролайн Вейр (женская команда "Манчестер Сити").

Имя победителя назовут 17 января 2022 года в рамках церемонии вручения наград от ФИФА.

Лучший футболист года по версии ФИФА: что нужно знать

На награду лучшему футболисту претендуют одиннадцать игроков.

Победителей определят путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.

Голосование началось 22 ноября и продлится до 10 декабря включительно.

Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители

Награда "The Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.

Дважды ее обладателем становился Криштиану Роналду, по разу - Лука Модрич и Лионель Месси.

В прошлом году этот список дополнил Роберт Левандовски.

Автор: Антон Дударь