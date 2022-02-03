В руководстве парижского "Пари Сен-Жермен" приняли важное решение относительно будущего команды. Совет директоров ПСЖ хочет видеть Зинедина Зидана главным тренером парижского клуба.
Об этом сообщает Foot Mercato.
В ПСЖ ожидают, что нынешний тренер Маурисио Почеттино летом захочет покинуть команду. Парижане готовятся заменить аргентинца Зиданом, который находится без работы с июня 2021 года.
Боссы ПСЖ готовы платить больше, чем 12 миллионов евро в год Зинедину. Для сравнения, годовая зарплата Почеттино обходится владельцам команды в 8 миллионов евро.
Зинедин Зидан: карьера в "Реале"
- 49-летний специалист возглавлял "Реал" дважды. В первый раз с 2016 по 2018 год "ЗиЗу" трижды подряд победил в Лиге чемпионов, а также взял Ла Лигу в сезоне 2016/17.
- В конце сезона 2017/18 Зидан покинул "Реал", но после неудач его наследников Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Флорентино Перес и Зидан вновь договорились о сотрудничестве. Зинедин во второй раз вернулся в марте 2019 года.
- Во время второй каденции француз привел команду к чемпионству в Испании в сезоне 2019/20, а также к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.
- В конце мая 2021 года Зидан покинул мадридский клуб.