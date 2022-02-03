Легендарный француз может трудоустроиться у себя на родине.

В руководстве парижского "Пари Сен-Жермен" приняли важное решение относительно будущего команды. Совет директоров ПСЖ хочет видеть Зинедина Зидана главным тренером парижского клуба.

Об этом сообщает Foot Mercato.

В ПСЖ ожидают, что нынешний тренер Маурисио Почеттино летом захочет покинуть команду. Парижане готовятся заменить аргентинца Зиданом, который находится без работы с июня 2021 года.

Боссы ПСЖ готовы платить больше, чем 12 миллионов евро в год Зинедину. Для сравнения, годовая зарплата Почеттино обходится владельцам команды в 8 миллионов евро.

Зинедин Зидан: карьера в "Реале"