Зинедин Зидан / фото REUTERS

В руководстве парижского "Пари Сен-Жермен" приняли важное решение относительно будущего команды. Совет директоров ПСЖ хочет видеть Зинедина Зидана главным тренером парижского клуба.

Об этом сообщает Foot Mercato.

В ПСЖ ожидают, что нынешний тренер Маурисио Почеттино летом захочет покинуть команду. Парижане готовятся заменить аргентинца Зиданом, который находится без работы с июня 2021 года.

Боссы ПСЖ готовы платить больше, чем 12 миллионов евро в год Зинедину. Для сравнения, годовая зарплата Почеттино обходится владельцам команды в 8 миллионов евро.

Зинедин Зидан: карьера в "Реале"

  • 49-летний специалист возглавлял "Реал" дважды. В первый раз с 2016 по 2018 год "ЗиЗу" трижды подряд победил в Лиге чемпионов, а также взял Ла Лигу в сезоне 2016/17.
  • В конце сезона 2017/18 Зидан покинул "Реал", но после неудач его наследников Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Флорентино Перес и Зидан вновь договорились о сотрудничестве. Зинедин во второй раз вернулся в марте 2019 года.
  • Во время второй каденции француз привел команду к чемпионству в Испании в сезоне 2019/20, а также к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.
  • В конце мая 2021 года Зидан покинул мадридский клуб.