Лионель Месси сыграл 800-й матч в клубной карьере.

В субботу, 19 февраля, ПСЖ в рамках поединка 25-го тура чемпионата Франции по футболу в гостях противостоял "Нанту" и сенсационно потерпел поражение со счетом 1:3.

Команда Маурисио Почеттино пропустила три мяча еще в первой половине игры, на что во втором тайме смогла ответить лишь голом Неймара.

Нант - ПСЖ - 3:1

Голы: Коло-Муани, 4, Мерлин, 16, Бла, 45+5 - Неймар, 47

"Нант": Лафонт, Паллуа, Аппиа, Кастеллетто, Мерлин (Траоре, 90), Жиротто, Чиривелья, Блас (Перейра, 90), Букари (Коршья, 67), Саймон (Коко, 90), Коло-Муани

ПСЖ: Навас, Керер (Хакими, 74), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 74), Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйе (Икарди, 81), Верратти, Месси, Неймар (Ди Мария, 74), Мбаппе

Предупреждения: Кастеллетто, Аппиа - Верратти, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Хакими, Ди Мария

На 59 минуте Неймар не реализовал пенальти.

Обзор матча:

Для команды Маурисио Почеттино это был первый проигрыш за шестнадцать матчей в Лиге 1 подряд.

До этого ПСЖ добился десяти побед и пяти ничейных результатов, не проигрывая более четырех месяцев.

Последний раз до этого парижане уступали "Ренну" в октябре со счетом 0:2.

Этот поединок оказался юбилейным, 800-м для звезды парижан Лионеля Месси в клубной карьере.

К слову, в воротах голкипера "Нанта" Альбана Лафонта аргентинец так и не отметился. На его счету в предыдущих 799 играх 679 голов и 273 результативные передачи.

В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов.

Свой следующий поединок чемпионата Франции ПСЖ сыграет 26 февраля против "Сент-Этьена" в родных стенах. "Нант" 27-го февраля в гостях померяется силами с "Мецом".

Чемпионат Франции: положение команд в турнирной таблице