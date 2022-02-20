В субботу, 19 февраля, ПСЖ в рамках поединка 25-го тура чемпионата Франции по футболу в гостях противостоял "Нанту" и сенсационно потерпел поражение со счетом 1:3.
Команда Маурисио Почеттино пропустила три мяча еще в первой половине игры, на что во втором тайме смогла ответить лишь голом Неймара.
Нант - ПСЖ - 3:1
Голы: Коло-Муани, 4, Мерлин, 16, Бла, 45+5 - Неймар, 47
"Нант": Лафонт, Паллуа, Аппиа, Кастеллетто, Мерлин (Траоре, 90), Жиротто, Чиривелья, Блас (Перейра, 90), Букари (Коршья, 67), Саймон (Коко, 90), Коло-Муани
ПСЖ: Навас, Керер (Хакими, 74), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 74), Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйе (Икарди, 81), Верратти, Месси, Неймар (Ди Мария, 74), Мбаппе
Предупреждения: Кастеллетто, Аппиа - Верратти, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Хакими, Ди Мария
На 59 минуте Неймар не реализовал пенальти.
Обзор матча:
Для команды Маурисио Почеттино это был первый проигрыш за шестнадцать матчей в Лиге 1 подряд.
До этого ПСЖ добился десяти побед и пяти ничейных результатов, не проигрывая более четырех месяцев.
Последний раз до этого парижане уступали "Ренну" в октябре со счетом 0:2.
Этот поединок оказался юбилейным, 800-м для звезды парижан Лионеля Месси в клубной карьере.
К слову, в воротах голкипера "Нанта" Альбана Лафонта аргентинец так и не отметился. На его счету в предыдущих 799 играх 679 голов и 273 результативные передачи.
В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов.
Свой следующий поединок чемпионата Франции ПСЖ сыграет 26 февраля против "Сент-Этьена" в родных стенах. "Нант" 27-го февраля в гостях померяется силами с "Мецом".
Чемпионат Франции: положение команд в турнирной таблице
- ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице с 59 заработанными очками за 25 сыгранных матчей. На второй позиции идет "Марсель" с 46 баллами. Третья строчка за "Ниццей" - 42 очка.
- "Нант" благодаря победе над ПСЖ поднялся сразу на несколько позиций и теперь занимает 5-е место с 38 баллами.
- В зоне вылета Лиги 1 находятся: "Мец" (18-е место, 21 очко), "Сент-Этьен" (19-е место, 21 очко), "Бордо" (20-е место, 20 очков).