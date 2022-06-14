Андрей Пятов поделился памятными для него моментами в сборной Украины.

Легендарный голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, который накануне сыграл свой прощальный матч в составе сборной Украины, рассказал о 16-летнем пребывании в национальной команде.

37-летний футболист признался, какой поединок в составе сборной Украины стал для него самым памятным.

"Первый матч за сборную Украины я сыграл 15 лет назад, а в общей сложности в команде провел 16 лет, ведь в 2006 году впервые поехал на чемпионат мира. Конечно, тогда, еще юным пацаном, я и представить не мог, что столько лет буду играть за сборную и проведу больше сотни матчей. Это говорит о том, что мечты в жизни сбываются. Главное - верить, работать и идти к своей цели, к своей мечте.

Первый вызов в сборную остается в памяти на всю жизнь. Конечно, запомнились все чемпионаты Европы, на которых я побывал.

Но самое главное в сборной – это атмосфера дружбы, то единство, которого, наверное, нет и не будет ни в одной клубной команде в мире. Потому что у нас действительно ребята все друг за друга, все уважают друг друга и всегда помогают.

Никогда не гнался за рекордами. Я считаю, если ты делаешь все для победы команды, и команда добивается результата, то и рекорды тогда сами рождаются. Если будешь играть "на ноль", то твоя команда уже как минимум не проиграет. Это и есть главный результат. Мне, конечно, приятны рекорды, но это заслуга всего коллектива. Думаю, то, как меня провожали, – и есть ответ на все мои достижения. Пожалуй, я это заслужил", - приводит слова Пятова официальный сайт "Шахтера".

Напомним, Андрей Пятов после матча против Армении в Лиге наций объявил, что это был его последний поединок в составе национальной команды.

Пятов выступал за сборную Украины с 2007 года. После Евро-2020 он уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но из-за кадровых проблем он вновь был вызван в августе 2021 года и вернулся в национальную команду.

Андрей Пятов - легенда украинского футбола