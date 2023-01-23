Подопечные Карло Анчелотти продолжают погоню за "Барселоной" в чемпионате Испании.

В воскресенье, 22 января, состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Атлетик" и мадридский "Реал".

Игра проходила на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао и завершилась победой "сливочных" со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт на 24-й минуте - с передачи Марко Асенсио гол забил эффектным ударом в одно касание Карим Бензема.

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Второй мяч мадридский "Реал" забил в концовке игры - на 90-й минуте потрясающим голом с дальней дистанции отличился немецкий полузащитник Тони Кроос.

"Атлетик" - "Реал" - 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90

"Атлетик": Симон, де Маркос (Лекуэ, 76), Вивиан, Паредес, Берчиче, Саррага (Эррера, 67), Весга (Рауль Гарсия, 86), Нико Уильямс, Сансет (Муньяин, 67), Беренгер (Гурусета, 67), Уильямс

"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Себальос (Кроос, 85), Асенсио (Модрич, 73), Бензема, Винисиус (Родриго, 86)

Предупреждения: Берчиче, 50, Вивиан, 58, Эррера, 88 - Камавинга, 62, Винисиус, 79

Обзор матча:

"Реал" набрал 41 очко и идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. "Атлетик" с 26 баллами расположился на восьмой позиции.

В следующем туре испанского первенства мадридский "Реал" сыграет против "Реала" Сосьедад, а "Атлетик" померяется силами с "Сельтой". Оба матча запланированы на 29 января.

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