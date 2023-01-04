Виталий Миколенко и Александр Зинченко сыграли свои не самые лучшие матчи.

Во вторник, 3 января, были сыграны четыре матча в рамках 19-го тура английской Премьер лиги.

В центральном матче игрового дня встречались лидеры первенства - "Арсенал" и "Ньюкасл". Матч этих команд проходил в Лондоне и завершился вничью со счетом 0:0.

Отметим, что украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле весь поединок. Он получил от статистического портала WhoScored оценку 6,5. Это второй худший показатель среди всех футболистов, которые были в стартовом составе.

Очень плохо в этом туре выступила команда украинского защитника Виталия Миколенко. "Эвертон" на своем поле с разгромным счетом проиграл "Брайтону", который возглавляет экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В составе гостей голы забивали Митома, Фергюсон, Марч и Гросс. Единственный гол "Эвертона" забил Грей, реализовав пенальти в компенсированное время.

Украинец Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и получил за свои старания оценку 6,16 от портала WhoScored.

В других матчах этого игрового дня "Манчестер Юнайтед" на домашней арене разгромил "Борнмут" со счетом 3:0, а "Фулхэм" на выезде минимально обыграл "Лестер".

Результаты матчей 19-го тура АПЛ, 3 января

"Арсенал" - "Ньюкасл" - 0:0

"Арсенал": Рамсдэйл, Уайт (Томиясу, 76), Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Партей, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бьорн, Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок (Сент-Максимен, 87), Альмирон (Мерфи, 68), Уилсон (Вуд, 68), Жоэлинтон

Обзор матча:

"Эвертон" - "Брайтон" - 1:4

Голы: Грей, 90+2 (пен) – Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57

Обзор матча:

"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 3:0

Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рэшфорд, 86

Обзор матча:

"Лестер" - "Фулхэм" - 0:1

Гол: Митрович, 17

Обзор матча:

Несмотря на потерю очков, "Арсенал" сохраняет за собой первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе "канониров" 44 набранных очка. "Манчестер Сити" идет на второй строчке, отставая от "Арсенала" на 8 баллов. "Ньюкасл" продолжает сенсационно занимать третье место в АПЛ, имея в своем активе 35 пунктов.

"Манчестер Юнайтед" набрал 35 баллов и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм" с 28 очками идет на 7-й строчке. "Брайтон" с 27 баллами - восьмой.

В активе "Лестера" 17 набранных очков и 13-я строчка в турнирке АПЛ, "Эвертон" с 15 баллами - на 16-й позиции.

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