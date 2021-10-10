Катерина Монзуль работала главным арбитром на поединке квалификации ЧМ-2022.

Украинская бригада судей во главе с Катериной Монзуль отработала на матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Андорры и Англии.

Это событие примечательно тем, что Монзуль стала первой женщиной-арбитром, которая работала на матче мужской сборной Англии.

На линиях ей ассистировали Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR отвечала француженка Стефани Фраппар.

Сборная Англии победила в этом матче со счетом 5:0.

Монзуль показала пять желтых карточек (три - англичанам), а в конце матча поставила пенальти в ворота Андорры.

"Впервые игру сборной Англии судила женщина, и этот случай должен стать первым из многих. История написана, а мы стали на шаг ближе к ЧМ", - написал после матча в Twitter лидер "Трех Львов" Гарри Кейн.

Видеообзор матча

Читайте такжеУкраинская рефери Монзуль запретила игроку выйти на замену в своем дебютном матче в Лиге Европы

Екатерина Монзуль: достижения

В ноябре прошлого года Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые работала на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.

В декабре 2020 года Монзуль впервые судила матч мужского еврокубка - она работала на игре Лиги Европы "Гент" - "Слован". Ей помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

В марте 2021 года Монзуль впервые работала на матче мужской квалификации ЧМ-2022.

Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.

По итогам десятилетия Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров мира

Автор: Антон Дударь