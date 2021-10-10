Украинская бригада судей во главе с Катериной Монзуль отработала на матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Андорры и Англии.
Это событие примечательно тем, что Монзуль стала первой женщиной-арбитром, которая работала на матче мужской сборной Англии.
На линиях ей ассистировали Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR отвечала француженка Стефани Фраппар.
Сборная Англии победила в этом матче со счетом 5:0.
Монзуль показала пять желтых карточек (три - англичанам), а в конце матча поставила пенальти в ворота Андорры.
"Впервые игру сборной Англии судила женщина, и этот случай должен стать первым из многих. История написана, а мы стали на шаг ближе к ЧМ", - написал после матча в Twitter лидер "Трех Львов" Гарри Кейн.
Видеообзор матча
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Екатерина Монзуль: достижения
- В ноябре прошлого года Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые работала на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.
- В декабре 2020 года Монзуль впервые судила матч мужского еврокубка - она работала на игре Лиги Европы "Гент" - "Слован". Ей помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.
- В марте 2021 года Монзуль впервые работала на матче мужской квалификации ЧМ-2022.
- Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.
- По итогам десятилетия Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров мира