Александр Петраков прокомментировал второе место украинской сборной на групповом этапе отбора.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 и выход в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Слова тренера приводит dynamo.kiev.ua.

"Очень доволен, что сборная Украины вышла в плей-офф отборочного цикла ЧМ-2022. Хочу поздравить всех ребят. За то, что они сегодня сделали. Также поздравляю тренерский штаб сборной - они провели огромную работу, помогали мне во всем. Поздравляю всех болельщиков Украины, всю страну. Пусть все сегодня как следует отпразднуют!", - сказал Петраков.

"Что касается самого матча, то игра была нервной, и я этого ожидал. Честно сказать, не хочу сейчас говорить про игру. Главное - результат", - добавил тренер, а также подчеркнул, что у него "нет вопросов" ни к кому из подопечных по итогам матча.

Петраков также подвел итоги группового этапа квалификации ЧМ-2022:

"Эти три месяца - самые сложные в моей футбольной жизни. За это время я, наверное, постарел лет на пять. Но очень доволен сейчас! Уже немного адаптировался в своем новом амплуа".

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Что касается планов на плей-офф, Петраков ответил:

"Никаких планов. Я исполняющий обязанности главного тренера. Поэтому, что будет дальше, я не знаю. Мы сделали лишь 50 процентов от того, что от нас требуется. Нас ждет тяжелый плей-офф, в нем собрались сильные соперники. Но я знаю, что ребята никого не боятся. У нас отличный коллектив. Будем играть. У нас есть цель - поехать в Катар на чемпионат мира".

Также Петраков отметил, что главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму необходимо отправить как минимум телеграмму "со словами благодарности за порядочность" - французы в параллельном матче группы обыграли Финляндию, хотя для них результат ни на что не влиял.

Босния и Герцеговина - Украина: итоги матча

Босния и Герцеговина - Украина - 0:2: смотреть видео голов.

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2022 при шести ничьих и завершила групповой этап без поражений.

В параллельном матче Финляндия дома проиграла Франции - 0:2.

Итоговое положение команд в группе D: Франция - 18 очков. Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

В марте Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперник сборной Украины в полуфинале станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.

Александр Зинченко и Артем Довбик забили свой первые голы в текущей квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины не пропустила впервые в этом отборе на ЧМ.

Сборная Украины завершила без поражений второй подряд отборочный цикл (после отбора на Евро-2020).

Автор: Антон Дударь