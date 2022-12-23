Андре Онана покинул мундиаль в Катаре после ссоры с главным тренером Ригобером Сонгом.

Звездный голкипер миланского "Интера" и сборной Камеруна Андре Онана объявил о завершении карьеры в национальной команде.

26-летний футболист заявил, что теперь будет поддерживать сборную Камеруна только в качестве болельщика.

"Каждая история, какой бы прекрасной она ни была, имеет конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена быстротечны, но Камерун важнее любого человека или футболиста.

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Камерун - вечный, как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы трудным ни был момент. Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце будет биться, где бы я ни был. Я всегда буду бороться за то, чтобы прославлять Камерун.

Я буду поддерживать сборную как фанат, так же как это делают более 27 миллионов камерунцев. Я могу только поблагодарить всех, кто верил в меня", - написал Онана в своих социальных сетях.

Онана впервые сыграл за сборную Камеруна в сентябре 2016 года. С этого момента голкипер провел в национальной команде 34 матча и помог камерунцам квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре.

Представитель "Интера" ехал в статусе основного вратаря на ЧМ-2022. Однако, на мундиале в Катаре Онана сыграл только один матч - против Швейцарии (0:1). Затем у голкипера случился конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом. Наставник команды якобы имел претензии по поводу слишком авантюрного стиля игры Андре и просил изменить подход. Вратарь отказался, поэтому его наказали исключением из заявки.

Ригобер Сонг заявлял, что Онана сам "не захотел играть", потому был исключен из состава по дисциплинарным соображениям. Голкипер привел противоположную точку зрения, заявив, что ему запретили присутствовать на игре против сербов. После последнего заявления Онана со скандалом покинул лагерь сборной и вылетел в Париж.

Добавим, что на ЧМ-2022 сборная Камеруна заняла третье место в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Камерунцы в первом туре проиграли Швейцарии (0:1), затем сыграли вничью с сербами (3:3) и сенсационно обыграли бразильцев в последнем туре (1:0).

Напомним, чемпионат мира в Катаре выиграла сборная Аргентины, победившая в финале национальную команду Франции.

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