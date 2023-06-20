Михаил Мудрик упал в цене на 10 миллионов евро.

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик попал в рейтинг самых подешевевших футболистов английской Премьер-лиги.

Авторитетный портал Transfermarkt провел традиционное обновление рыночной стоимости футболистов английской Премьер-лиги и согласно новым данным, трансферная стоимость украинского вингера упала на 10 миллионов и теперь составляет 50 миллионов евро.

Отметим, что на первом месте среди самых подешевевших футболистов оказался Айван Тони из "Брентфорда", стоимость которого снизилась на 15 миллионов евро.

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Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ:

Айван Тони ("Брентфорд", 35 млн евро (- 15 млн))

Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", 70 млн евро (- 10 млн))

Антони ("Манчестер Юнайтед", 60 млн евро (- 10 млн))

Уэсли Фофана ("Челси", 55 млн евро (- 10 млн))

Михаил Мудрик ("Челси", 50 млн евро (- 10 млн))

Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", 50 млн евро (- 10 млн))

Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед", 45 млн евро (- 10 млн))

Каземиро ("Манчестер Юнайтед", 40 млн евро (- 10 млн))

Алисон Бекер ("Ливерпуль", 35 млн евро (- 10 млн))

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 35 млн евро (- 10 млн))

Отметим, что другие украинские футболисты, выступающие в АПЛ, в отличии от Мудрика, добавили в стоимости. Так, левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко стал дороже на 2 миллиона и стоит теперь 42 миллиона евро.

Стоимость центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного увеличилась на 2 миллиона и теперь составляет 20 миллионов евро. Виталий Миколенко из "Эвертона" прибавил 3 миллиона и теперь стоит 25 миллионов евро.

Добавим, что самым дорогим игроком АПЛ является нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Трансферная стоимость норвежского футболиста составляет 180 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Холанд забил 36 голов в 35 играх, установив исторический рекорд результативности.

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