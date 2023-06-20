Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик попал в рейтинг самых подешевевших футболистов английской Премьер-лиги.
Авторитетный портал Transfermarkt провел традиционное обновление рыночной стоимости футболистов английской Премьер-лиги и согласно новым данным, трансферная стоимость украинского вингера упала на 10 миллионов и теперь составляет 50 миллионов евро.
Отметим, что на первом месте среди самых подешевевших футболистов оказался Айван Тони из "Брентфорда", стоимость которого снизилась на 15 миллионов евро.
Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ:
- Айван Тони ("Брентфорд", 35 млн евро (- 15 млн))
- Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", 70 млн евро (- 10 млн))
- Антони ("Манчестер Юнайтед", 60 млн евро (- 10 млн))
- Уэсли Фофана ("Челси", 55 млн евро (- 10 млн))
- Михаил Мудрик ("Челси", 50 млн евро (- 10 млн))
- Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", 50 млн евро (- 10 млн))
- Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед", 45 млн евро (- 10 млн))
- Каземиро ("Манчестер Юнайтед", 40 млн евро (- 10 млн))
- Алисон Бекер ("Ливерпуль", 35 млн евро (- 10 млн))
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 35 млн евро (- 10 млн))
Отметим, что другие украинские футболисты, выступающие в АПЛ, в отличии от Мудрика, добавили в стоимости. Так, левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко стал дороже на 2 миллиона и стоит теперь 42 миллиона евро.
Стоимость центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного увеличилась на 2 миллиона и теперь составляет 20 миллионов евро. Виталий Миколенко из "Эвертона" прибавил 3 миллиона и теперь стоит 25 миллионов евро.
Добавим, что самым дорогим игроком АПЛ является нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Трансферная стоимость норвежского футболиста составляет 180 миллионов евро.
Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Холанд забил 36 голов в 35 играх, установив исторический рекорд результативности.