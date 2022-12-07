Эден Азар принял решение повесить бутсы на гвоздь на уровне сборной после мундиаля в Катаре.

Звездный вингер мадридского "Реала" Эден Азар официально объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии, после вылета национальной команды с ЧМ-2022.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня я переворачиваю страницу. Спасибо вам за вашу любовь. Спасибо вам за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо вам за все замечательные моменты, которые мы пережили вместе начиная с 2008 года. Сегодня я решил завершить свою международную карьеру. Следующее поколение готово. Я буду скучать по вам", - написал Азар.

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За основную команду сборной Бельгии Эден Азар дебютировал в 2008 году под руководством Рене Вандерейкена в возрасте 17 лет. С тех пор вингер наиграл 126 поединков на уровне сборной, в которых забил 33 мяча и отдал 36 результативных передач.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Азар был капитаном "красных дьяволов", которые не смогли выйти из группы. Бельгийцы заняли третье место в одном квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.

Главным достижением Азара в составе сборной Бельгии стала бронзовая медаль мундиаля в 2018 году.

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