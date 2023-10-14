Сборная Португалии выиграла семь из семи матчей в рамках отбора на Евро-2024.

В пятницу, 13 октября, состоялся поединок седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором Португалия принимала Словакию.

Игра проходила на стадионе "Драгау" в Порту и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 18-й минуте - с передачи Бруну Фернандеша забил Гонсалу Рамуш. На 29-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и удвоил преимущество сборной Португалии.

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На 69-й минуте встречи Давид Ганцко забил с передачи Ласло Бенеша и отыграл один мяч. Спустя три минуты Криштиану Роналду оформил дубль и вернул Португалии преимущество в два мяча. На 80-й минуте Словакии удалось еще один гол отыграть, отличился Станислав Лоботка. На больше сил у словаков не хватило.

Португалия - Словакия - 3:2

Голы: Рамуш, 18, Роналду, 29, пен, 72 - Ганцко, 69, Лоботка, 80

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, А. Силва, Канселу, Фернандеш, Палинья (Отавиу, 86), Б. Силва (Невеш, 86), Роналду, Рамуш (Жота, 86), Леау (Феликс, 65)

Словакия: Дубравка, Пекарик (Томич, 76), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка (Бенеш, 46), Лоботка, Дуда, Шранц (Дюриш, 86), Боженик (Полевка, 65), Мак (Суслов, 46)

Предупреждения: Фернандеш, 57, Палинья, 75 - Пекарик, 31, Дуда, 61, Суслов, 86

Обзор матча:

Отметим, что Роналду забил 124-й и 125-й голы в карьере за сборную Португалии. Примечательно, что Криштиану забил после 30 лет 73 гола за национальную команду. Для понимания масштаба: никто столько не забил в карьере за сборные Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Хорватии, Дании, Уругвая, Колумбии, Чили, Мексики, США, Египта, Ганы и еще 192-х стран мира, независимо от возраста.

Португалия благодаря этой победе досрочно завоевала путевку в финальную часть Евро-2024 по футболу. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли 7 из 7 матчей, набрав максимум очков. Разница голов 27:2. Словакия идет на втором месте в группе с 13 баллами. Третий - Люксембург (11 очков).

В следующем туре квалификации Евро-2024 Португалия сыграет против Боснии и Герцеговины, а Словакия встретится с Люксембургом.

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