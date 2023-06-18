Криштиану Роналду отыграл 90 минут, но героем этой встречи стал не он, а Бруну Фернандеш.

В субботу, 17 июня, состоялся поединок третьего тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Португалии встречалась с командой Боснии и Герцеговины.

Матч проходил на арене "Эштадиу Да Луж" в Лиссабоне и завершилась разгромной победой португальцев.

Первый гол в этом поединке был забит на 44-й минуте - мяч в сетку ворот сборной Боснии и Герцеговины отправил Бернарду Силва после передачи Бруну Фернандеша.

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Во втором тайме португальцы еще два раза поразили ворота соперника, оба мяча в активе Бруну Фернандеша.

Португалия - Босния и Герцеговина - 3:0

Голы: Силва, 44, Фернандеш, 77, 90+3

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Антониу Силва, Данилу Перейра, Геррейру (Семеду, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Отавио, 87), Пальинья (Диогу Жота, 87), Жоау Феликс (Рубен Невеш, 63), Роналду

Босния и Герцеговина: Шехич, Дедич, Саничанин, Ахмедходжич, Баришич (Хамулич, 71), Колашинац (Газибегович, 79), Пьянич (Прцич, 79), Цимирот, Хаджиахметович (Тахирович, 72), Стеванович, Джеко (Варешанович, 79)

Предупреждения: Пьянич (41), Данилу Перейра (51), Тахирович (84)

Обзор матча:

Сборная Португалии набрала 9 очков и занимает первое место в своей группе отбора на Евро-2024. Босния и Герцеговина с 3 баллами идет на четвертой строчке.

В следующем туре Португалия сыграет против национальной команды Исландии, а Босния и Герцеговина встретится с Люксембургом. Матчи состоятся 20 июня.

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