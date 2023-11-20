Сборная Португалии выиграла все 10 матчей в рамках отбора на ЧЕ-2024.

В воскресенье, 19 ноября, состоялся поединок 10-го тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Португалии принимала Исландию.

Игра проходила на стадионе "Жозе Алвеладе" и завершилась победой хозяев поля.

Португальцы забили по одному голу в каждом из таймов. В первой половине встречи отличился Бруну Фернандеш, отправивший мяч в сетку ворот мощным ударом со средней дистанции. Во втором тайме гол с передачи Криштиану Роналду забил Рикарду Орта, установив финальный счет на табло.

Видео дня

Португалия - Исландия - 2:0

Голы: Фернандеш 37, Орта 66

Португалия: Кошта, Мариу (Геррейро 62), Диаш, Инасиу, Канселу (Невес 87), Отавиу (Витинья 75), Пальинья, Фернандеш, Силва (Орта 62), Роналду, Феликс (Брума 87)

Исландия: Вальдимарссон, Херманссон, Ингасон, Палссон, Тораринсон, Сигурдссон, Йоханнессон (Траустасон 62), Виллумссон (Эллертссон 62), Торстейнссон (Гудйонсен 62), Финнбогасон (Оскарсслм 4)

Предупреждения: Пальинья 54, Феликс 84 - Йоханнессон 28, Торстейнссон 32, Виллумсон 46, Гудмундссон 54

Обзор матча:

Сборная Португалии одержала десятую подряд победу в рамках отбора на Евро-2024 по футболу. Стоит отметить, что Португалия впервые в своей истории выиграла все матчи в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы.

Таким образом, с 30 баллами сборная Португалии заняла первое место в группе J. Исландия заработала 10 баллов и заняла 4-ю позицию.

Помимо португальцев, прямую путевку на Евро-2024 из этой группы завоевала Словакия, которая с 22 баллами заняла второе место в группе. Также в этой группе соревновались Люксембург (17 очков), Босния и Герцеговина (9 очков) и Лихтенштейн (0 очков).

Добавим, что 38-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился 10 забитыми голами в рамках отбора на Евро-2024, заняв второе место в списке бомбардиров. Лидирует с 14 голами Ромелу Лукаку.

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