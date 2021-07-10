Женщина соврала своему начальнику.

Болельщица сборной Англии Нина Фаруки была уволена с работы после того, как посетила полуфинальный матч Евро-2020 против сборной Дании, который завершился победой англичан.

Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя Фаруки, которая проживает в Лидсе, в последний момент раздобыла билет на матч. Женщина подумала, что на работе ей не дадут отгул для посещения матча, а потому она решила соврать начальнику, что заболела.

Женщина отправилась из Лидса в Лондон, и не просто посмотрела матч, но еще и попала в телетрансляцию. Это произошло после того, как Англия сравняла счет в матче.

Видео и фото с ее реакцией стали вирусными в сети - кадры обошли весь мир. Их увидел и руководитель Фаруки, который на следующее утро позвонил ей и сообщил, что она уволена.

Англия - Дания: итоги матча

Англия победила Данию со счетом 2:1 в дополнительное время.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 7,7).

В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.

Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.

Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.

Сборная Дании в третий раз играла в полуфинале Евро и не смогла выйти в свой второй финал.

Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустив лишь четыре. Однако их единственное поражение в рамках этой серии состоялось от Дании (0:1 в октябре 2020 года).

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Он побил рекорд и через 300 секунд пропустил шедевральный гол.

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Автор: Антон Дударь