"Порту" является безоговорочным фаворитом на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" впервые с сезона-2017/18 может попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Для этого "горнякам" нужно с любым счетом победить в заключительном туре группового этапа португальский "Порту".

Суперкомпьютер Euro Club Index вычислил шансы украинского клуба пробиться в плей-офф самого престижного клубного евротурнира.

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По подсчетам Euro Club Index, шансы "Шахтера" пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов составляют 14%. Шансы "Порту", соответственно, равны 86%.

Отметим, что "Шахтер" и "Порту" ранее встречались в официальных играх пять раз. "Горняки" никогда не побеждали "драконов": три игры завершилсь победой португальцев, дважды была зафиксирована ничья.

Поединок "Шахтера" против "Порту" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов завершилася уверенной победой "драконов" со счетом 3:1.

Напомним, "Шахтер" занимает третье место в группе Н Лиги чемпионов. В активе "горняков" 9 набранных очков. Столько же баллов и у "Порту", который идет вторым. Португальцы опережают украинский клуб благодаря дополнительным показателям.

Добавим, что "Шахтер" за клубную историю четыре раза выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов: в сезонах 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 и 2017/2018. В сезоне 17/18 "горняки" вышли из группы с "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноордом", а в 1/8 финале лишь по правилу выездного гола проиграли "Роме" (2:1, 0:1).

Лучшим достижением "Шахтера" в Лиге чемпионов был выход в 1/4 финала в сезоне 2010/2011. Тогда в 1/8 финала "горняки" разбили "Рому" (3:2, 3:0), а в четвертьфинале проиграли "Барселоне" (1:5, 0:1), которая в итоге стала победителем турнира.

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