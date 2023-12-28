Тренер "Челси" выставил на матч АПЛ самый молодой состав в истории клуба.

В среду, 28 декабря, лондонский "Челси" обыграл "Кристал Пэлас" в рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

На эту игру главный тренер "синих" Маурисио Почеттино выставил самый молодой состав в истории клуба, сообщает Opta.

Средний возраст игроков "Челси" составил 23 года и 21 день. Украинскому вингеру "синих" Михаилу Мудрику, который вышел в старте, на данный момент 22 года.

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Кроме того, это был самый молодой стартовый состав в АПЛ с 2017 года, а также восьмой самый молодой состав в истории элитного дивизиона чемпионата Англии.

Добавим, что "Челси" выиграл у "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Один из голов лондонцев забил Михаил Мудрик. На счету украинца уже 3 гола и 2 голевых передачи в 17 играх в рамках АПЛ.

В турнирной таблице чемпионата Англии по футболу "Челси" занимает десятое место. В текущем сезоне у команды не очень стабильные результаты: 7 побед, 4 ничейных результата и 8 поражений.

В следующем туре Английской Премьер-лиги "Челси" сыграет против "Лутона". Игра состоится 30 декабря. Начало - в 14:30 по киевскому времени.

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