Решение уехать из Москвы футболист, по его словам, принял в "целях своей безопасности".

Норвежский футболист Матиас Норманн, полузащитник российского клуба "Ростов", выступавший на правах аренды за "Динамо" (Москва), после атаки дронов на российскую столицу решил сбежать из страны.

Как заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров в комментарии журналистам, легионер-полузащитник направил в клубы "Ростов" и "Динамо" заявление о расторжении контракта.

Это произошло после того, как в здание "Москва-Сити" в российской столице попали дроны. Решение уехать из Москвы футболист, по его словам, принял в "целях своей безопасности".

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"Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в "Москва-Сити". Будем обращаться в суд", – пригрозил Пивоваров.

Кто такой Матиас Норманн

27-летний норвежец Матиас Норманн начал карьеру в родной стране. Принимал участие в чемпионате Норвегии, играл за местные "Лофотен" и "Буде-Глимт".

В 2017 году подписал контракт с английским клубом "Брайтон энд Гоув Альбион", но вскоре вернулся в Норвегию, где на правах аренды продолжил играть за клуб "Молде", так и не сыграв за английскую команду ни одного матча.

В январе 2019-го заключил контракт с российским клубом "Ростов", где за два года сыграл в 56 матчах. Параллельно выступал в составе национальной сборной Норвегии.

В начале 2022-го на правах аренды присоединился к московскому "Динамо" (17 нерезультативных матчей в прошлом году, 1 игра в этом сезоне).

За решение играть в чемпионате РФ футболиста исключили из состава национальной сборной Норвегии.

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