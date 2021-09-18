"Манчестер Сити" в 5-м туре АПЛ на своем поле принимал "Саутгемптон" и не сумел одержать победу.
Встреча завершилась без забитых голов - 0:0.
Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" на этот матч. Официальный сайт "Сити" сообщил, что Зинченко получил травму. О степени серьезности повреждения не говорится.
"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" - 0:0
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"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Диаш, Канселу, Фернандиньо (де Брюйне, 65), Гюндоган, Бернарду Силва (Фоден, 72), Грилиш, Стерлинг, Жезус (Марез, 67)
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто (Перро, 86), Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Питерс, Эльюнусси, Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 68)
АПЛ: ситуация в турнирной таблице
- По итогам пяти матчей "Ливерпуль" набрал 13 очков и лидирует в таблице. Мерсисайдцев еще могут догнать "Челси" и "МЮ", у которых 10 очков после четырех игр.
- В тройку лидеров после пяти игр входят "Эвертон" (11 очков) и "Ман Сити" (10).