29 марта состоялся финальный поединок европейской квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре. Сборная Польши одержала уверенную победу над Швецией со счетом 2:0.
Перед стартом матча польские болельщики начали скандировать: "Ruska Kurwa!" ("Русская проститутка"). Таким образом, фанаты напомнили о войне, которую развязала Россия в Украине и выразили свою позицию на весь мир.
Этот лозунг болельщики неоднократно скандировали в течение всего поединка против шведов. Эти скандирования были четко слышны даже глядя на встречу через телетрансляцию.
Ruska kurwa 🤠 #POLSWEpic.twitter.com/jMbAFsUCv4— 𝖄𝖆𝖗𝖔 (@OldTrafford1964) March 29, 2022
Важно отметить, что Польша является одной из стран, наиболее помогающей Украине, которая дает достойный отпор российским захватчикам.
Добавим, что лидер сборной Польши и капитан команды Роберт Левандовски с момента начала войны в Украине играет с капитанской повязкой, окрашенной в цвета украинского флага. Таким образом знаменитый форвард выражает свою солидарность и поддержку украинскому народу.
Напомним, поединок сборной Украины против Шотландии в рамках полуфинала европейской квалификации на ЧМ-2022 был перенесен на июнь из-за войны в Украине.
Победитель пары Шотландия - Украина в финале квалификации встретится с Уэльсом.