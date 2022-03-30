Сборная Польши завоевала путевку на ЧМ-2022 в Катаре.

29 марта состоялся финальный поединок европейской квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре. Сборная Польши одержала уверенную победу над Швецией со счетом 2:0.

Перед стартом матча польские болельщики начали скандировать: "Ruska Kurwa!" ("Русская проститутка"). Таким образом, фанаты напомнили о войне, которую развязала Россия в Украине и выразили свою позицию на весь мир.

Этот лозунг болельщики неоднократно скандировали в течение всего поединка против шведов. Эти скандирования были четко слышны даже глядя на встречу через телетрансляцию.

Важно отметить, что Польша является одной из стран, наиболее помогающей Украине, которая дает достойный отпор российским захватчикам.

Добавим, что лидер сборной Польши и капитан команды Роберт Левандовски с момента начала войны в Украине играет с капитанской повязкой, окрашенной в цвета украинского флага. Таким образом знаменитый форвард выражает свою солидарность и поддержку украинскому народу.

Напомним, поединок сборной Украины против Шотландии в рамках полуфинала европейской квалификации на ЧМ-2022 был перенесен на июнь из-за войны в Украине.

Победитель пары Шотландия - Украина в финале квалификации встретится с Уэльсом.

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