Капитан сборной Польши Роберт Левандовски призвал к уважению.

Сборная Польши дома принимала Англию в рамках квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. Перед началом игры случился инцидент на почве расизма.

Футболисты сборной Англии, которые стали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter, попали под свист польских болельщиков.

Польская команда хоть и не стала на колено вместе с англичанами, однако яркий жест сделал капитан хозяев поля. Лидер "Баварии" и один из лучших бомбардиров мира Роберт Левандовски бросил осуждающий взгляд в сторону трибун и указал пальцем на нашивку со словом "Respect" ("Уважение"), которая есть на рукаве у каждого футболиста по инициативе УЕФА.

— Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 8, 2021

Что касается самой игры, то соперники более сильного не обнаружили - на табло была зафиксирована ничья 1:1. Польша спаслась от поражения на последних минутах поединка. Ознакомиться с турнирным положением Англии и Польши можно здесь.

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Автор: Артем Будрин