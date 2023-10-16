Польша рискует не попасть на чемпионат Европы-2024.

В воскресенье, 15 октября, состоялся поединок восьмого тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Польши принимала Молдову.

Игра проходила на стадионе "Народовый" в Варшаве и завершилась сенсационной ничьей.

Счет в игре был открыт на 26-й минуте - нападающий сборной Молдовы Йон Николаеску забил после передачи Вадима Раце.

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В начале второго тайма полякам удалось отыграться, отличился Кароль Свидерски. Но на больше хозяев поля не хватило. Сборная Польши имела тотальное преимущество на поле, но реализовать свои моменты не смогла.

Польша - Молдова - 1:1

Голы: Свидерски, 53 - Николаеску, 26

Польша: Щенсный, Кендзера (Гросицки, 84), Педа, Кивиор, Вшолек (Камински, 72), Дзичек (Слиш, 46), Зелински, Шимански (Марахвински, 72), Франковски, Свидерски, Милик (Букса, 72)

Молдова: Райлян, Ревенко (С. Плетике, 70), Крачун, Бабогло, Марандич, Рябчук, Постолаки, Моцпан (М. Плетике, 70), Раце (Кожокар, 79), Кожокару (Дамашкан, 60), Николаеску (Богачук, 79)

Предупреждения: Франковски, 47 - Рябчук, 18, Кожокару, 21, Постолаки, 42, Марандич, 45+4, С. Плетике, 82, Райлян, 85

Обзор матча:

Потеря очков в этой игре сильно снизила шансы поляков попасть на Евро-2024. У сборной Польши 10 набранных очков за 7 сыгранных матчей, они занимают третье место в группе. У Чехии, которая идет второй, 11 набранных баллов за шесть сыгранных матчей. Лидирует в группе Албания (6 матчей, 13 очков).

Таким образом, у Польши осталась одна игра в рамках квалификации Евро-2024 - против сборной Чехии. Матч состоится 17 ноября. Чтобы попасть на чемпионат Европы полякам нужно выиграть у чехов и надеятся, что Чехия потеряет очки в последнем туре против Молдовы. Шансы есть, но они крайне низкие.

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