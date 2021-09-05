В Бразилии считают, что игроки должны были пройти карантин, но не сделали этого.

Матч сборных Бразилии и Аргентины в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 был прерван через четыре минуты после стартового свистка.

На поле появилась полиция, а также сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa).

Как сообщает tycsports.com, четырех аргентинских футболистов (Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию из "Астон Вилла", а также Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро из Тоттенхэма" заподозрили в пересечении бразильской границы с нарушениями.

Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли на поле в стартовом составе.

Дело в том, что все, кто прибывает в Бразилию из Великобритании, должны проходить двухнедельный карантин. Anvisa утверждает, что четыре игрока из английских клубов предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

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Изначально Anvisa обратилась в полицию с просьбой задержать игроков в отеле и депортировать их. Однако аргентинская сборная к тому моменту уже уехала на игру на автобусе.

Сразу после появления сотрудников Anvisa и полиции на поле аргентинская сборная ушла в раздевалку.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, которого цитирует Twitter EiFSoccer, заявил, что команда не планирует возвращаться на поле:

"Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа".

Затем было официально объявлено об остановке игры.

Также стало известно, что аргентинские игроки признали, что посещали Великобританию в предыдущие две недели.

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Автор: Антон Дударь