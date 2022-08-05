Презентацию Роберта Левандовски на стадион "Камп Ноу" пришли более 57 тысяч зрителей.

Знаменитый нападающий национальной сборной Польши Роберт Левандовски был официально представлен в качестве игрока "Барселоны".

33-летний футболист будет выступать за каталонцев под 9-м номером, под которым в прошлом сезоне выступал нападающий Мемфис Депай, еще не покинувший клуб.

"Левандовски получил 9-й номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми и рекламными интересами "Барселоны".

Мы искали подходящее решение и приняли его с максимальным уважением к Депаю", – сказал президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

Посмотреть презентацию новичка "Барселоны" на стадион "Камп Ноу" пришли более 57 тысяч зрителей.

Роберт попытался сказать несколько фраз на каталанском, поблагодарил за поддержку и пообещал сделать все, чтобы выигрывать с "Барселоной" трофеи. Каталонцы очень тепло встретили форварда и скандировали его фамилию.

Дальше была традиционная минутка показательного фристайла. Левандовски жонглировал не хуже Роналдиньо, выполнил разные трюки и показал финт "вокруг света". Пресс-служба "Барсы" уже окрестила новичка Левандиньо.

Отметим, что Левандовски, как и другие футболисты, присоединившиеся к команде летом - Жюль Кунде, Рафинья, Франк Кессье, Андреас Кристенсен, - еще не был официально зарегистрирован из-за проблем каталонцев с финансированием.

Напомним, Левандовски перешел в "Барселону" из "Баварии" в текущее трансферное окно, заключив контракт до конца сезона-2025/2026.

По данным портала Transfermarkt, каталонский гранд заплатил "Баварии" 45 миллионов евро за трансфер поляка.

Первый матч нового сезона чемпионата Испании "Барселона" сыграет 13 августа с "Райо Вальекано".

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