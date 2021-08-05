Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич является главным кандидатом на вакантный пост тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.
По информации Sport.ua, президент УАФ Андрей Павелко уже ведет переговоры с Маркевичем, но сторонам пока не удалось договориться.
Главным преткновением являются сроки контракта. Павелко хочет, чтобы Маркевич тренировал сборную до конца нынешнего года (другими словами - до конца отборочного цикла на ЧМ-2022). В то же время Маркевич не хочет быть "исполняющим обязанности", а требует контракт до конца 2024 года.
Эту информацию подтверждает также Telegram-канал Динамо Киев Inside, отмечая, что исполком УАФ готов поддержать кандидатуру Маркевича.
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Напомним, в феврале Маркевич давал интервью, в котором говорил, что ждет предложения возглавить сборную.
Смена тренера в сборной Украины: главное
- 1 августа Андрей Шевченко сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.
- На следующий день УАФ официально подтвердила уход тренера.
- По информации СМИ, Маркевич - основной кандидат на смену Шевченко. Запасным вариантом является Алексей Михаиличенко. Что касается Сергея Реброва, то, по информации СМИ, его кандидатуру в УАФ рассматривать перестали из-за сложностей с расторжением контракта специалиста с эмиратским "Аль-Айном".
- Нового тренера сборной исполком УАФ должен утвердить 9 августа.