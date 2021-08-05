Стороны пока не могут согласовать условия контракта.

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич является главным кандидатом на вакантный пост тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

По информации Sport.ua, президент УАФ Андрей Павелко уже ведет переговоры с Маркевичем, но сторонам пока не удалось договориться.

Главным преткновением являются сроки контракта. Павелко хочет, чтобы Маркевич тренировал сборную до конца нынешнего года (другими словами - до конца отборочного цикла на ЧМ-2022). В то же время Маркевич не хочет быть "исполняющим обязанности", а требует контракт до конца 2024 года.

Эту информацию подтверждает также Telegram-канал Динамо Киев Inside, отмечая, что исполком УАФ готов поддержать кандидатуру Маркевича.

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Напомним, в феврале Маркевич давал интервью, в котором говорил, что ждет предложения возглавить сборную.

Смена тренера в сборной Украины: главное

1 августа Андрей Шевченко сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

На следующий день УАФ официально подтвердила уход тренера.

По информации СМИ, Маркевич - основной кандидат на смену Шевченко. Запасным вариантом является Алексей Михаиличенко. Что касается Сергея Реброва, то, по информации СМИ, его кандидатуру в УАФ рассматривать перестали из-за сложностей с расторжением контракта специалиста с эмиратским "Аль-Айном".

Нового тренера сборной исполком УАФ должен утвердить 9 августа.

Автор: Антон Дударь