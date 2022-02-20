Футболисты дортмундской "Боруссии" отгрузили шесть мячей в ворота соперника.

В воскресенье, 20 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Германии по футболу "Боруссия" Дортмунд принимала "Боруссию" Менхенгладбах. Игра проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась феерической победой "шмелей".

Хозяева поля отправили шесть мячей в ворота соперника, в пяти из которых принял непосредственное участие Марко Ройс - дубль и три голевых передачи на счету 32-летнего футболиста. Под занавес поединка Джан реализовал пенальти, поставив точку в этом поединке.

"Боруссия" Д - "Боруссия" М - 6:0

Голы: Ройс, 26, 81, Мален, 32, Вольф, 70, Мукоко, 74, Джан, 90+1 (пен.)

"Боруссия" Д: Кобель, Загаду (Понграчич, 42), Хуммельс, Джан, Геррейро (Шульц, 68), Рейна (Брандт, 30), Ройс, Беллингем, Дауд, Азар (Вольф, 68), Мален (Мукоко, 68)

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Фридрих (Тюрам, 46), Гинтер, Бенсебайни, Хофманн, Плеа, Нойхаус, Коне (Крамер, 68), Лайнер (Скалли, 67), Эмболо

Предупреждения: Загаду, Бенсебайни, Дауд

Видео голов:

Добавим, что в другом матче дня лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" с разгромным счетом выиграла у "Гройтер Фюрт" на своем поле. В составе мюнхенцев отличился двумя голами Роберт Левандовски, еще один гол забил Шупо-Мотинг и Грисбек отличился автоголом. За гостей гол забил Хргота.

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