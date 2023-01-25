Победу команде Маурицио Сарри принесли голы Милинковича-Савича, Дзакканьи, Луиса Альберто и Андерсона.

Во вторник, 24 января, состоялся поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором "Лацио" играл против действующего чемпиона лиги - "Милана".

Встреча проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась разгромной победой "орлов".

Римляне очень быстро открыли счет в поединке - на 4-й минуте игры забитым голом отличился Сергей Милинкович-Савич. Голевую передачу на серба отдал Маттиа Дзакканьи. В конце первого тайма сам Дзакканьи записал на свой счет забитый мяч.

Видео дня

Во второй половине встречи Луис Альберто реализовал одиннадцатиметровый удар, а вскоре Фелипе Андерсон установил итоговый счет в матче. На этот раз Альберто отдал голевую передачу.

"Лацио" - "Милан" - 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен.), Андерсон, 75

"Лацио": Проведель, Хюсай, Казале, Романьоли, Марушич (Лаццари, 78), Милинкович-Савич (Машич, 82), Катальди (Антонио, 87), Луис Альберто, Педро (Ромеро, 78), Андерсон, Дзакканьи

"Милан": Татарушану, Калабрия, Калулу, Томори (Кьяер, 24), Дест, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 59), Диас (де Кетеларе, 59), Леау (Ребич, 79), Жиру (Ориги, 59)

Предупреждения: Милинкович-Савич - Беннасер, Кьяер

Обзор матча:

После 19-ти туров чемпионата Италии "Милан" с 38 очками занимает второе месте в турнирной таблице. "Лацио" с 37 очками идет на третьей строчке.

Лидирует в чемпионате "Наполи", в активе которого 50 набранных баллов.

В следующем туре Серии А "Милан" сыграет против "Сассуоло", а "Лацио" померяется силами с "Фиорентиной". Оба матча запланированы на 29 января.

Вас также могут заинтересовать новости: