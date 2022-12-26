Жизнь легендарного бразильского футболиста подходит к концу.

Легендарный бразильский футболист Пеле находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По информации СМИ, химиотерапия, которую проходит 82-летний экс-нападающий сборной Бразилии, больше не помогает и рак продолжает съедать Пеле изнутри.

На фоне плохих новостей из больницы футбольный клуб "Сантос", в составе которого Пеле провел большую часть своей карьеры, начал подготовку к прощанию с "Королем футбола".

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На стадионе клуба "Вила Бельмиро" в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам.

E esse "caixão" dourado com imagens do Pelé que foi filmado lá na Vila Belmiro? Deus me livre que seja algo ruim com o rei 🙏🏽🙏🏽. pic.twitter.com/hwS1qKLpz5 — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) December 23, 2022

Сообщается, что родственники и близкие Пеле прибыли к нему в больницу, чтобы попрощаться.

Напомним, Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

Напомним, в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.

Пеле: карьера и главные достижения "Короля футбола"

На протяжении своей карьеры Пеле выступал за два клуба: бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира - в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле - единственный футболист в истории, который трижды становился чемпионом мира как игрок.

Пеле до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 77 голов в 92 играх.

В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века. Также Пеле был признан игроком века по версии ФИФА.

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