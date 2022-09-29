Нассер Аль-Хелаифи, возможно, связан с заключением под стражу бизнесмена в Катаре.

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оказался в эпицентре скандала с возможным влиянием на выбор Катара в качестве страны, где пройдет ЧМ-2022 по футболу.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на материал французской газеты Liberation.

По информации источника, Нассер Аль-Хелаифи фигурирует в скандале с похищением людей и вымогательством.

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Во французской газете вышло расследование, в котором указано на связь Аль-Хелаифи с делом франко-алжирского бизнесмена, известного как Тайеб Б. Предприниматель живет в Катаре с женой и детьми. В январе 2020 года он был арестован, как предполагается, из-за того, что он завладел компрометирующей информацией о том, как Катар незаконно получил право на проведение ЧМ-2022.

Из тюрьмы Тайеба выпустили лишь после того, как он отдал их. Это произошло спустя девять месяцев. В тюрьме над бизнесменом издевались и угрожали смертью. В частности, перед допросами его заставляли стоять много часов подряд. Сесть бизнесмену разрешали, только если его ответы устраивали тех, кто вел допрос.

Также в статье сказано о том, что Тайеб и Рено Семерджан, один из юристов Аль-Хелаифи, заключили секретное соглашение, согласно которому первый должен был выплатить 5 миллионов евро в случае публикации документов. В этом соглашении Тайеб признает, что получил эти документы незаконным путем.

Источник, близкий к Аль-Хелаифи, отверг все обвинения в том, что дело Тайеба связано с президентом ПСЖ, и назвал предпринимателя "шантажистом, который хотел получить миллионы и обжегся на этом".

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

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