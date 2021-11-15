Наставник "Брайтона" Грэм Поттер призвал поддержать бездомных.

Тренерский штаб "Брайтона" принял участие в акции в поддержку бездомных. Главный тренер Грэм Поттер и его ассистенты Билли Рид и Бруно Сальтор одну ночь спали на улице.

Это было организовано в рамках акции The Big Sleep Out ("Большая ночевка на улице"). Цель кампании - привлечь внимание к проблемам бездомных и собрать средства для помощи им.

"У меня была облегченная версия сна на улице. Не могу представить, как это так страдать, не имея понимания о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь. Относительно бездомных невероятная стигматизация. Это одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке", - отметил Поттер.

"Брайтон": результаты команды в сезоне

В чемпионате Англии после 11 туров "Брайтон" набрал 17 очков и делит шестую позицию с "Манчестер Юнайтед".

Команда выбыла из Кубка футбольной лиги на стадии 1/8 финала, ведь проиграла там после серии пенальти "Лестеру".

Автор: Артем Будрин