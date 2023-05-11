Команда тренера сборной Украины не дала одержать победу днепрянам.

В четверг, 11 мая, в перенесенном матче первого тура Украинской Премьер-лиги встречались "Днепр-1" и "Александрия".

Этот поединок дважды менял дату. Изначально он должен был состояться еще летом, однако был пересен из-за участия днепрян в еврокубках. А в ноябре через девять минут после начала встречи ее прервала воздушная тревога, из-за чего официальные лица были вынуждены снова перенести игру.

Сегодня коллективы начали как раз с девятой минуты. А уже на 22-й минуте счет в матче был открыт. Арбитр назначил очень сомнительный пенальти в ворота "Александрии", который реализовал Довбик.

Как сообщает Telegram-канал "УПЛ Жива", после назначения одиннадцатиметрового случился конфликт. Официальные представители и тренеры клубов начали спорить, и в одном из моментов игрок "днепрян" Пеглов даже толкнул тренера гостей Руслана Ротаня, который подбежал выяснять отношения. В итоге, был удален один из тренеров "горожан" Сергей Кравченко и, собственно, Руслан Ротань.

Однако ответ "Александрии" не заставил себя долго ждать. Уже на 26-й минуте Ковалец сравнял цифры на табло точным ударом. Ничейный результат продержался до конца матча.

СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 1:1

Голы: Довбик 22 (пен.)- Ковалец 26

СК "Днепр-1": Рыбак, Адамюк (Хайнер 84), Сарапий, Довбик, Гуцуляк, Бабенко (Когут 84), Рубчинский (Танковский 61), Бланко (Пеглов 72), Назаренко( Пасич 61), Сваток, Пихаленок

ФК"Александрия": Шевченко, Бабогло, Ковалец (Кулаков 71), Мирошниченко, Сигеев (Бондаренко 90 + 2), Кожушко( Мустафаев 46), Логинов, Скорко, Копина (Матюшенко 90 + 2), Рыбалка, Михайленко

Предупреждение: Назаренко 39 - Скорко 20, Кожушко 42, Рыбалка 85

Обзор матча:

Отметим, что Довбик забил в этом матче свой 22-й гол в текущем чемпионате. До абсолютного рекорда Генриха Мхитаряна осталось еще три мяча.

Набранный зачетный пункт позволил "Днепру-1 "лишь приблизиться к"Шахтеру". Теперь подопечные Кучера идут на втором месте в УПЛ, уступая "горнякам" два очка.

Добавим, что для" Александрии " эта ничья стала восьмой в 11 матчах под руководством Руслана Ротаня, возглавившего команду прошлой зимой. Напомним, что по совместительству он является еще и главным тренером молодежной сборной Украины, а также в марте работал во главе главной сборной Украины.

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