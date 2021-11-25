Mарк Mампасси успешно прошел медосмотр в московском "Локомотиве".

Защитник "Mариуполя" и юниорской сборной Украины Mарк Mампасси вскоре продолжит карьеру в российском чемпионате.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, 18-летний украинец пару недель назад побывал в Москве и прошел медосмотр для "Локомотива". После вердикта врачей игрок поставил свою подпись под соглашением с "железнодорожниками".

Читайте такжеУкраинский тренер Шерифа Вернидуб после поражения Реалу намекнул, что хочет возглавить более именитый клубОтмечается, что Мампасси доиграет первую половину этого сезона в "Мариуполе", а к "Локомотиву" присоединится уже на зимних сборах.

К слову, прежде чем остановить свой выбор на Мампасси, скауты "Локомотива" побывали на нескольких календарных матчах с участием "Мариуполя".

Ранее сообщалось о том, что "Локомотив" заплатит "горнякам" за игрока до 4 млн евро, а соглашение будет рассчитано на четыре года с пролонгацией еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Марк Мампасси: что о нем известно

Мампасси является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" еще не играл.

Сейчас 18-летний Мампасси выступает в аренде за "Мариуполь". На его счету в этом сезоне 19 матчей, одна голевая передача и 6 желтых карточек.

У футболиста есть опыт выступлений за сборную Украины U-17, а также U-19.

Автор: Владимир Медяник