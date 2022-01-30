"Ньюкасл" заплатил солидные деньги за футболиста "Лиона".

Английский "Ньюкасл" оформил трансфер футболиста французского "Лиона" и сборной Бразилии Бруно Гимараэса.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

24-летний бразилец подписал с "сороками" контракт до июня 2026 года. Он взял себе 39-й номер.

По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер футболиста обошелся английскому клубу примерно в 50 миллионов евро с учетом бонусов. Также "Ньюкасл" должен будет выплатить "Лиону" 20% с будущей перепродажи хавбека.

Отмечается, что 50 миллионов евро - рекордная сумма трансфера в клубной истории "Ньюкасла". Ранее максимальную сумму "сороки" отдавали за переход бразильца Жоэлинтона из "Хоффенхайма" (44 млн евро).

Бруно Гимараэс стал третьим январским приобретением "Ньюкасла" после защитника Кирана Триппьера и нападающего Криса Вуда.

Читайте такжеСкандал в Англии: модель обвинила известного футболиста в насилии, показав побои (видео)Напомним, "Ньюкасл" перешел во владения Фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund). Самый богатый формально частный фонд в мире приобрел "Ньюкасл" за 360 млн евро. Фонд возглавляет наследный принц Мохамед бен Салман.

Как сообщают британские СМИ, состояние новых владельцев "сорок" оценивается примерно в 320 миллиардов фунтов, что в 14 раз больше состояния нынешнего владельца "Манчестер Сити", считавшегося до этого самым богатым владельцем футбольного клуба в мире.

В текущем сезоне "Ньюкасл" занимает 18-е место в чемпионате Англии.

Бруно Гимараэс: карьера