Бывший полузащитник "Металлиста" и "Аталанты" Алехандро Гомес получил длительное отстранение от футбола.
Как сообщает издание Relevo, 35-летний аргентинский футболист дисквалифицирован сроком на 2 года из-за положительного результата допинг-теста.
Сообщается, что положительный результат дала допинг-проба, которую Гомес сдал в ноябре 2022 года, незадолго до старта чемпионата мира в Катаре. Тест футболист сдал на тренировке "Севильи".
Как выяснилось, о результате анализа на допинг Гомесу и "Севилье" было известно уже несколько месяцев. Именно по этой причине испанский клуб 1 сентября нынешнего года объявил о досрочном расторжении контракта с аргентинским футболистом, хотя соглашение действовало до 2024 года.
29 сентября опытного полузащитника подписала итальянская "Монца". За новый клуб Алехандро успел лишь дважды выйти на замену, проведя в общей сложности 40 минут. Учитывая все обстоятельства, итальянский клуб, скорее всего, разорвет контракт с аргентинцем.
Алехандро Гомес утверждает, что он чувствовал себя неважно и принял сироп от кашля одного из своих детей без предварительной консультации с врачами. Однако в антидопинговом агенстве сообщили, что это все равно вина футболиста, который должен был изучить список запрещенных веществ.
Дисквалификация ставит под угрозу карьеру 35-летнего Гомеса. На данный момент неизвестно, собирается ли он оспаривать вынесенный вердикт.
Отметим, что украинским болельщикам Алехандро Гомес знаком по выступлениям за харьковский "Металлист" (24 матча, 4 гола и 6 голевых передач). Также он играл за "Арсенал" Саранди, "Сан-Лоренсо", "Катанию" и "Аталанту".
В составе сборной Аргентины полузащитник выиграл ЧМ-2022 по футболу. На мундиале в Катаре он провел два матча.