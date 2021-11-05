Легендарный экс-нападающий киевского "Динамо", бывший тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о том, что решил зарегистрироваться в популярной социальной сети Instagram.
В интервью Fanday.net Блохин объяснил, почему решил завести аккаунт в соцсети:
"До этого было много фейков, мне их присылали пачками друзья, родственники, болельщики. Вот мне дочки и мой юрист Илья Скоропашкин посоветовали: "Заведите себе аккаунт, это будет удобный канал для общения с любителями футбола". Вот сейчас осваиваю. Конечно, мне в этом помогают мои дети, но в основном уже разобрался".
Он также рассказал, что над названием аккаунта он долго не думал:
"Блохин, №11. Считаю, все на месте".
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Олег Блохин: карьера и достижения
- Блохин, которому 5 ноября исполнилось 69 лет, является обладателем "Золотого мяча-1975".
- Он выступал за киевское "Динамо", австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис".
- С "Динамо" Блохин семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды Кубок обладателей кубков, один раз - Суперкубок УЕФА, а также завоевал ряд других трофеев. В составе сборной СССР дважды становился бронзовым призером Олимпиады.
- Блохин - рекордсмен по количеству матчей (112) и голов (42) в составе сборной СССР. Также он является лучшим бомбардиром в истории "Динамо" (266 голов).
- В роли тренера Блохин возглавлял греческие "Олимпиакос", ПАОК, "Ионикос" и АЕК, сборную Украины, российский ФК "Москва" и "Динамо" (Киев). Сборную Украины он вывел в четвертьфинал ЧМ-2006.
- На данный момент Блохин работает в Украинской ассоциации футбола.