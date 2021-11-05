Олег Блохин стал ближе к болельщикам.

Легендарный экс-нападающий киевского "Динамо", бывший тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о том, что решил зарегистрироваться в популярной социальной сети Instagram.

В интервью Fanday.net Блохин объяснил, почему решил завести аккаунт в соцсети:

"До этого было много фейков, мне их присылали пачками друзья, родственники, болельщики. Вот мне дочки и мой юрист Илья Скоропашкин посоветовали: "Заведите себе аккаунт, это будет удобный канал для общения с любителями футбола". Вот сейчас осваиваю. Конечно, мне в этом помогают мои дети, но в основном уже разобрался".

Он также рассказал, что над названием аккаунта он долго не думал:

"Блохин, №11. Считаю, все на месте".

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Олег Блохин: карьера и достижения

Блохин, которому 5 ноября исполнилось 69 лет, является обладателем "Золотого мяча-1975".

Он выступал за киевское "Динамо", австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис".

С "Динамо" Блохин семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды Кубок обладателей кубков, один раз - Суперкубок УЕФА, а также завоевал ряд других трофеев. В составе сборной СССР дважды становился бронзовым призером Олимпиады.

Блохин - рекордсмен по количеству матчей (112) и голов (42) в составе сборной СССР. Также он является лучшим бомбардиром в истории "Динамо" (266 голов).

В роли тренера Блохин возглавлял греческие "Олимпиакос", ПАОК, "Ионикос" и АЕК, сборную Украины, российский ФК "Москва" и "Динамо" (Киев). Сборную Украины он вывел в четвертьфинал ЧМ-2006.

На данный момент Блохин работает в Украинской ассоциации футбола.

Автор: Антон Дударь