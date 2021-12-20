Ключевую роль в формирования состава "Ингульца" сыграет Вадим Шаблий.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк намерен переформатировать состав команды из-за плохих результатов в первой половине сезона чемпионата Украины по футболу. Для этого привлекут игроков киевского "Динамо".

Как утверждает телеграмм-канал Динамо Киев Inside, ключевую роль в процессе сыграет известный агент Вадим Шаблий и его компания ProStar. Имена футболистов, которые присоединятся к команде из Петрово, источник не называет, но уточняет, что это будет сразу 5-6 представителей "Динамо".

Напомним, главным клиентом киевского "Динамо" по аренде футболистов выступает "Черноморец". В заявке одесского клуба находится 16 арендованных игроков "бело-синих".

Ранее сообщалось, что УАФ намерена бороться с фарм-клубами в Украине и хочет измененить регламент, чтобы ввести лимит на арендованных игроков с сезона 2022/23. Это должна сделать сама УПЛ, но в УАФ готовы и самостоятельно инициировать изменения.

Ингулец: результаты в сезоне

"Ингулец" завершил первую половину сезона на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. В активе клуба из Петрово 13 набранных очков за 17 сыгранных матчей.

В Кубке Украины "Ингулец" прекратил свою борьбу на стадии 1/16 финала, проиграв "ЛНЗ" Черкассы (1:2).

Автор: Владимир Медяник