На 26-й минуте поединка мужчина, миновав охранников, забежал на поле и продемонстрировал своей футболкой важный месседж миру.

Во время финала женского чемпионата мира по футболу 20 августа между сборными Испании и Англии на поле выбежал зритель в футболке в поддержку Украины.

На 26-й минуте поединка мужчина, миновав охранников, забежал на поле и продемонстрировал своей футболкой важный месседж мира. На его одежде были призывы: "остановить Путлера" (спереди) и "Свободу Украине" (со спины).

Нарушителя правил поведения на стадионе поймали стюарды и вывели с поля. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

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Добавим, что финальный матч женского чемпионата мира прошел в Сиднее (Австралия). Победу отпраздновали футболистки сборной Испании, которые со счетом 1:0 одолели англичанок.

Напомним, что весной 2021 года в матче Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Гранадой" на поле выбежал голый мужчина. А в мае этого года во время матча чемпионата Украины на поле выбежал мужчина, который ударил судью.

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