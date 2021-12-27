Алексею Гуцуляку делают британскую визу, чтобы он в случае чего мог сыграть против Шотландии в отборе на ЧМ-2022.

24-летний полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк подтвердил слухи о том, что он вошел в расширенный список из 36 футболистов, которые будут готовиться к поединку плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

Цитирует Гуцуляка FanDay.

- Алексей, это правда, что вас включили в расширенный список сборной Украины?

- Разговоры были, но это еще не официально.

- С вами связывались из сборной Украины?

- Да, связывались насчет визы. Но пока ничего не решено. Будет понятно, когда поступит официальный вызов.

- Какие эмоции были, ведь это дебютный вызов для вас?

- Конечно, положительные, но это лишь расширенный список. Надо работать, хорошо провести сборы, и все будет хорошо.

Заметим, что Гуцуляк с 2013 по 2020 год выступал в львовских "Карпатах", ездил в аренду в испанский "Вильярреал" в 2016 году, но там вообще не заиграл и даже не дебютировал за первую команду. После "Карпат" Алексей перешел в "Десну", а летом 2021 года присоединился к "Днепру-1".

Ранее Александр Петраков сообщил, что в расширенный список попал еще один дебютант - Михаил Мудрик из "Шахтера".

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Шотландия - Украина: перед матчем

Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.

Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.

Александр Зинченко прокомментировал результат жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022