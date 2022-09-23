Украина сыграет против Армении в рамках 5-го тура Лиги наций.

В субботу, 24 сентября, сборная Украины по футболу сыграет поединок пятого тура группового турнира Лиги наций УЕФА против сборной Армении.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Я смотрел много матчей сборной Армении, у вас работает хороший тренер. Вы играете на домашнем стадионе, а мы играем всегда на выезде. Поэтому я оцениваю шансы в 50 на 50. У вас хорошая команда. У нас сейчас хорошая кадровая ситуация. У нас сейчас 24 игрока, 3 голкипера. В 5 утра прилетел Эдуард Сарапий, Виталий Миколенко уже здоров, ничего не беспокоит.

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У нас ситуация очень критическая в стране. Наша команда и все мы против войны. Мы хотим, чтобы все жили в мире и согласии, война никому не нужна. Все должно решаться за столом переговоров. Политики никогда не страдают. Те люди, которые принимают решения, ни они, ни их дети, не участвуют в войне. А участвуют и погибают в войне простые люди", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Матч Украины против Армении пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, 21 сентября, сборная Украины сыграла перенесенный матч первого тура группового турнира Лиги наций против Шотландии. Матч в Глазго завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

После 4-х сыгранных туров сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице группы 1 дивизиона В Лиги наций с 7 очками. Первое место у сборной Шотландии - 9 баллов, третьей идет Ирландия с 4 очками, а замыкает квартет Армения - 3 балла.

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