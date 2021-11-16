В заявку на матч не попали Виктор Корниенко и Данило Сикан.

Во вторник, 16 ноября, в последнем туре квалификации на чемпионат мира в Катаре сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины. Матч пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился с заявкой на решающий матч в отборе на ЧМ-2022.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Соболь, Тарас Качараба, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Александр Тимчик.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Денис Гармаш, Виктор Коваленко.

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбык.

Читайте такжеБосния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022Отметим, что из тех футболистов, которые были доступны Петракову, он не включил в список двух игроков "Шахтера" Виктора Корниенко и Данила Сикана.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Владимир Медяник