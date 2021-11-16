Во вторник, 16 ноября, в последнем туре квалификации на чемпионат мира в Катаре сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины. Матч пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился с заявкой на решающий матч в отборе на ЧМ-2022.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Эдуард Соболь, Тарас Качараба, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Александр Тимчик.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Денис Гармаш, Виктор Коваленко.
Нападающие: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбык.
Читайте такжеБосния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022Отметим, что из тех футболистов, которые были доступны Петракову, он не включил в список двух игроков "Шахтера" Виктора Корниенко и Данила Сикана.
Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
- После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
- Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.
- Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
- Ранее УНИАН сообщал о возможных вариантах, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.