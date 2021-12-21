В марте сборная Украины сыграет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, кого из игроков молодежной сборной хотел бы видеть на сборе основной команды.

Специалист считает, что нет смысла вызывать в расположение национальной команды футболистов "молодежки", поскольку попадать основной состав они не будут. Важнее для футболистов молодежной сборной Украины сейчас удачно выступить в отборе на чемпионат Европы.

"Я не буду трогать молодежную сборную, брать людей, выдергивать оттуда, чтобы они посидели у меня на лавке. Молодежная сборная должна проходить в финальную часть чемпионата Европы, я им буду помогать всячески. Не буду какие-то палки ставить.

Читайте такжеМалиновский признался, что стало причиной его конфликта с ПетраковымКогда приглашу? Когда я увижу, что человек готов. Не приехать потренироваться, подышать воздухом национальной сборной, побыть в коллективе – это неправильно. Чтобы приехать в сборную, человек должен заслужить своей игрой в молодежной сборной, в национальном чемпионате, в еврокубках", – сказал Петраков в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, в рамках плей-офф квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии 24 марта в полуфинале на выезде. В случае победы наша команда проведет финал также на поле соперника с победителем пары Уэльс - Австрия.

Шотландия - Украина: перед матчем