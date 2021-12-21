Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, кого из игроков молодежной сборной хотел бы видеть на сборе основной команды.
Специалист считает, что нет смысла вызывать в расположение национальной команды футболистов "молодежки", поскольку попадать основной состав они не будут. Важнее для футболистов молодежной сборной Украины сейчас удачно выступить в отборе на чемпионат Европы.
"Я не буду трогать молодежную сборную, брать людей, выдергивать оттуда, чтобы они посидели у меня на лавке. Молодежная сборная должна проходить в финальную часть чемпионата Европы, я им буду помогать всячески. Не буду какие-то палки ставить.
Читайте такжеМалиновский признался, что стало причиной его конфликта с ПетраковымКогда приглашу? Когда я увижу, что человек готов. Не приехать потренироваться, подышать воздухом национальной сборной, побыть в коллективе – это неправильно. Чтобы приехать в сборную, человек должен заслужить своей игрой в молодежной сборной, в национальном чемпионате, в еврокубках", – сказал Петраков в эфире программы "Великий футбол".
Напомним, в рамках плей-офф квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии 24 марта в полуфинале на выезде. В случае победы наша команда проведет финал также на поле соперника с победителем пары Уэльс - Австрия.
Шотландия - Украина: перед матчем
- Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.
- Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.
- Александр Зинченко прокомментировал результаты жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.