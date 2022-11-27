Лионелю Месси покорилось сразу несколько достижений в игре против Мексики.

В субботу, 26 ноября, в поединке второго тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины обыграла команду Мексики.

Лучшим игроком этого поединка стал нападающий аргентинцев Лионель Месси, который отличился забитым голом и отдал результативную передачу.

Как сообщает MisterChip, 35-летний футболист установил новый рекорд чемпионатов мира - он отличился ассистом на пятом мундиале.

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Таким образом, Лионель Месси стал первым игроком в истории, записавшим на свой счет голевые передачи на пяти чемпионатах мира. В 2006 году он сделал 1 ассист, а в 2010-м, 2014-м и 2018-м – по 2.

Кроме того, Месси отличился забитым голов в составе сборной Аргентины в шестой встрече подряд. По данным Opta Sports, Лионель сумел повторить свою рекордную серию по количеству результативных игр за сборную.

Добавим, что гол в ворота Мексики стал для Месси восьмым мячом на чемпионатах мира и он сравнялся по этому показателю с легендарным Диего Марадоной. Больше них за сборную Аргентины на мундиалях забил лишь Габриэль Батистута (10 голов).

Также Лионель Месси стал самым молодым и возрастным участником ЧМ с 1966 года, который забил гол и отдал голевую передачу в одном матче.

Напомним, в первом туре группового турнира ЧМ-2022 Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2).

Благодаря победе над мексиканцами Аргентина набрала три очка и поднялась на второе место группы С. Мексика, у которой одно очко, опустилась на четвертую строчку. Лидирует в этом квартете сборная Польши, в активе которой 4 балла. Саудовская Аравия с 3 очками идет на третьей строчке.

В третьем туре сборная Аргентины сыграет против Польши, а Мексика померяется силами с Саудовской Аравией.

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