17 августа состоялся матч за Суперкубок Германии, в котором встретились мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
Поединок завершился победой "Баварии", в составе которой дубль плюс ассист на свой счет записал Роберт Левандовски.
"Боруссия" Д - "Бавария" - 1:3
Голы: Ройс, 64 - Левандовски, 41, 74, Мюллер, 50
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"Боруссия" Д: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджи, Беллингем (Рейньер, 84), Витцель, Дауд, Рейна (Pašalić, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд
"Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Дэвис, Зюле, Горецка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Гнабри (Толиссо, 73), Левандовски (Шупо-Мотинг, 88)
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Бундеслиги.
Суперкубок Германии: итоги
- "Бавария" в девятый раз в истории выиграла Суперкубок страны. Это национальный рекорд.
- У "Боруссии", которая является ближайшим преследователем, осталось шесть побед в матчах за Суперкубок.
- Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн выиграл свой первый трофей в карьере.