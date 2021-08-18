Первый трофей нового тренера: Бавария выиграла Суперкубок Германии (видео)

Чемпион Германии в матче за трофей обыграл "Боруссию" Дортмунд.

17 августа состоялся матч за Суперкубок Германии, в котором встретились мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Поединок завершился победой "Баварии", в составе которой дубль плюс ассист на свой счет записал Роберт Левандовски. "Боруссия" Д - "Бавария" - 1:3 Голы: Ройс, 64 - Левандовски, 41, 74, Мюллер, 50 Читайте такжеБундеслига: действующий чемпион Бавария не смогла победить в матче-открытии сезона (видео) "Боруссия" Д: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджи, Беллингем (Рейньер, 84), Витцель, Дауд, Рейна (Pašalić, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд "Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Дэвис, Зюле, Горецка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Гнабри (Толиссо, 73), Левандовски (Шупо-Мотинг, 88) Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Бундеслиги. Суперкубок Германии: итоги "Бавария" в девятый раз в истории выиграла Суперкубок страны. Это национальный рекорд.

У "Боруссии", которая является ближайшим преследователем, осталось шесть побед в матчах за Суперкубок.

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн выиграл свой первый трофей в карьере. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter