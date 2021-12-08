Тони Кроос вписал свое имя в историю мадридского "Реала" и Лиги чемпионов.

Во вторник, 7 декабря, состоялся поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" принимал миланский "Интер". Игра завершилась уверенной победой "галактикос".

Этот поединок стал знаменательным для мадридского гранда. Как сообщает пресс-служба УЕФА, забитый мяч полузащитника "Реала" Тони Крооса, который открыл счет в матче в середине первого тайма, стал 1000 для "сливочных" в матчах Кубка и Лиги чемпионов, не считая квалификационных раундов.

Таким образом, "Реал" стал первым клубом в истории, который смог преодолеть отметку в 1000 голов в главном еврокубком турнире.

Видео 1000-го гола "Реала":

Для достижения такого показателя мадридцам понадобилось 455 матчей. В среднем за игру "Реал" забирает по 2,2 мяча. Это самый высокий показатель среди всех клубов, на счету которых более 50 матчей.

Напомним, "Реал" Мадрид выступает в одной группе в Лиге чемпионов с донецким "Шахтером". "Бланкос" заняли первое место в квартете, набрав 15 баллов, "Интер" (10 очков) - второй, "Шериф" (7 очков) - третий, "горняки" заняли последнее место с 2 баллами.

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Владимир Медяник