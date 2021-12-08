Осталось определить лишь четырех обладателей путевок в плей-офф.

За день до завершения группового этапа Лиги чемпионов стали известны двенадцать из шестнадцати участников 1/8 финала.

В плей-офф уже пробились "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".

Вышли в плей-офф с первых мест: "Манчестер Сити", "Ливерпуль" "Аякс", "Реал", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

Вышли в плей-офф со вторых мест: ПСЖ, "Атлетико", "Спортинг", "Интер".

"Челси" и "Ювентус" 8 декабря определят, кто займет первое и второе места в группе Н.

Обладатели оставшихся четырех путевок станут известны 8 декабря. За вторые места в группах будут бороться "Барселона" и "Бенфика" (в группе Е), "Вильярреал" и "Аталанта" (в группе F), а "Лилль", "Зальцбург", "Севилья" и "Вольфсбург" определят двух участников плей-офф в группе G.

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Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.

Автор: Антон Дударь