"Ньюкасл" во второй раз в своей истории побеждает со счетом 8:0.

В воскресенье, 24 сентября, состоялся поединок шестого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Шеффилд Юнайтед" принимал "Ньюкасл".

Встреча проходила на стадионе "Бермолл Лейн" и завершилась сокрушительной победой гостей со счетом 8:0.

В первом тайме футболисты "Ньюкасла" забили три мяча - отличились Шон Лонгстафф, Дэн Берн и Свен Ботман. Еще пять мячей "сороки" забили во второй половине встречи - голы в активе Калума Уилсона, Энтони Гордона, Микеля Альмирона, Бруно Гимараеша и Александра Исака.

"Шеффилд Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:8

Голы: Логстафф, 21, Берн, 31, Ботман, 35, Уилсон, 56, Гордон, 62, Альмирон, 68, Гимараэс, 73, Исак, 87

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Ньюкасл" стал первой командой в истории АПЛ, восемь разных футболистов которой отличились забитым голом в одном поединке (не считая автоголов). Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Добавим, что 8:0 - это повторение рекордной победы "Ньюкасла" в рамках АПЛ. В 1999 году с таким же счетом "сороки" уничтожили "Шеффилд Уэнсдей".

После шести туров "Ньюкасл" набрал девять очков и вышел на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" с одним очком занимает последнее место.

В следующем туре чемпионата Англии "Ньюкасл" сыграет против "Бернли", а "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Вест Хэмом".

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