Итальянский "Дженоа" совершил первый трансфер под руководством Андрея Шевченко.
Об этом официально сообщила пресс-служба клуба из Генуи.
"Дженоа" приобрел правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти. 24-летний швейцарец покинул родину и перебрался в Серию А. Это будет его первый легионерский опыт.
В "Дженоа" Сильван будет играть под 36-м номером. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро по неофициальным данным. Хефти в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 29 поединках во всех турнирах. Сильван отметился одной голевой передачей на групповом этапе Лиги чемпионов, а также забил гол в ворота "Аталанты".
СМИ сообщают, что "Дженоа" близок к тому, чтобы оформить еще один трансфер. Норвежский защитник английского "Брайтона" Лео Эстигор может перейти в "Дженоа" на правах аренды.
Свой следующий матч "Дженоа" сыграет против "Сассуоло" в гостях в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Игра запланирована на 6 января.
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.