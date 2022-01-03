Швейцарский футболист Сильван Хефти пополнил ряды генуэзской команды.

Итальянский "Дженоа" совершил первый трансфер под руководством Андрея Шевченко.

Об этом официально сообщила пресс-служба клуба из Генуи.

"Дженоа" приобрел правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти. 24-летний швейцарец покинул родину и перебрался в Серию А. Это будет его первый легионерский опыт.

В "Дженоа" Сильван будет играть под 36-м номером. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро по неофициальным данным. Хефти в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 29 поединках во всех турнирах. Сильван отметился одной голевой передачей на групповом этапе Лиги чемпионов, а также забил гол в ворота "Аталанты".

СМИ сообщают, что "Дженоа" близок к тому, чтобы оформить еще один трансфер. Норвежский защитник английского "Брайтона" Лео Эстигор может перейти в "Дженоа" на правах аренды.

Свой следующий матч "Дженоа" сыграет против "Сассуоло" в гостях в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Игра запланирована на 6 января.

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