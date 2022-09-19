Все голы были забиты во втором тайме.

"Милан" уступил "Наполи" со счетом 1:2 в домашнем матче 7-го тура Серии А.

Все голы были забиты во втором тайме, а победный мяч в свой актив записал 27-летний Джованни Симеоне - сын легендарного тренера Диего Симеоне.

Это первое поражение действующих чемпионов Италии в сезоне. До этого "росонери" одержали пять побед и трижды сыграли вничью в восьми официальных поединках сезона 2022/23.

Видео дня

Милан – Наполи – 1:2

Голы: Жиру, 69 – Политано, 55 (с пенальти), Симеоне, 78

Милан: Меньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 82), Жиру

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 90), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 87), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия (Элмаз, 87), Распадори (Симеоне, 66)

Напомним, в этом туре "Интер" сенсационно проиграл "Удинезе".

После семи туров в Серии А лидируют "Наполи" и "Аталанта" - у них по 17 очков.

Видео обзор матча Милан - Наполи

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