"Удинезе" взял три очка в поединке против вице-чемпиона прошлого сезона Серии А.

В воскресенье, 18 сентября, в матче седьмого тура чемпоината Италии по футболу "Удинезе" принимал миланский "Интер". Встреча прошла на стадионе "Дачия Арена" в Удине и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

"Нерадзурри" первыми забили в данной встрече, однако уже через 17 минут клуб умудрился пропустить, после чего команда сильно сдала.

Несмотря на многочисленные атаки, "Удинезе" сумел парой контрвыпадов забить дважды и вырвать для себя победу.

Видео дня

"Удинезе" - "Интер" - 3:1

Голы: Шкриниар (автогол), 22, Бийол, 85, Арслан, 90+3 - Барелла, 5

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Бийол, Перез, Перейра (Эхизибуэ, 69), Удоги (Эбоссе, 80), Ловрич (Арслан, 80), Волос, Макенго (Самарджич, 61), Бето (Саксесс, 69), Делофеу

"Интер": Ханданович, Бастони (Димарко, 31), Ачерби (Де Врей, 79), Скриниар, Дармиан (Д'Амброзио, 67), Думфрис, Мхитарян (Гальярдини, 31), Брозович, Барелла, Мартинес, Джеко (Корреа, 77)

Предупреждения: Бекао, Перейра, Удоги, Дармиан, Мхитарян, Брозович, Бастони

Обзор матча:

"Удинезе" набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Миланский "Интер" с 12 баллами идет на шестом месте.

Напомним, действующим чемпионом Италии является "Милан".

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